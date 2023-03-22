Кому придется вернуть субсидию?

Одесский волонтерский центр «Гостинна хата» признали рекордсменом Украины (видео, фото) Одесский городской гуманитарный центр «Гостинна хата» включен в Национальный реестр рекордов Украины.

Как сообщают в мэрии Одессы, Центр получил награду за наибольший вес гуманитарной помощи, выданную пострадавшим от войны – а это более 1 млн кг. ПОДРОБНЕЕ

Словом и делом: как журналисты из Польши приближают Украину к победе? Сегодня, 1 марта, редакцию газеты «Одесская жизнь» посетили коллеги-журналисты из Польши. Мы познакомились с главным редактором краковской региональной редакции национальной «Газеты Выборча» Михалом Ольшевским и его товарищем – корреспондентом Яцеком Тараном. У нас была возможность пообщаться на сегодняшние темы, узнать отношение поляков к войне и их миссию в ней. ПОДРОБНЕЕ