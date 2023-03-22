Кому придется вернуть субсидию?

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг является безвозвратной государственной помощью. Однако в некоторых случаях субсидию нужно вернуть.
Как напоминают в Пенсионном фонде, субсидию придется вернуть, если:
- в заявлении или декларации была указана недостоверная информация;
- человек не сообщил об обстоятельствах, влияющих на пересмотр права на назначение субсидии или ее размеры, в течение 30 календарных дней со дня их возникновения.
При этом важно помнить: полученные сверх нормы деньги могут удержать из субсидии, назначенной на следующий период. Но при этом выплаты не могут уменьшить более чем на 20%.
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Фото: Хвиля