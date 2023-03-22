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Военнослужащий в плену: как получить госпомощь его семье?

Военнослужащий в плену: как получить госпомощь его семье?

Военнослужащие, которые были или находятся в плену, а также их семьи имеют право на получение единовременной госпомощи в размере 100 тысяч гривен, а также 100 тысяч гривен за каждый год плена. Однако для получения денег факт нахождения в плену следует подтвердить соответствующей справкой.

За справкой можно обращаться:

  • в Министерство обороны;
  • в правоохранительные органы;
  • к командиру подразделения Вооруженных сил или другого военного формирования;
  • в органы, принадлежащие Силам безопасности и обороны Украины.

Кроме того, по этому вопросу можно звонить в Национальное информационное бюро по телефонам: 16-48, +38 (044) 287-81-65 (для звонков из-за границы).

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Фото: Судебно-юридическая газета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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