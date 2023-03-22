Военнослужащий в плену: как получить госпомощь его семье?

Военнослужащие, которые были или находятся в плену, а также их семьи имеют право на получение единовременной госпомощи в размере 100 тысяч гривен, а также 100 тысяч гривен за каждый год плена. Однако для получения денег факт нахождения в плену следует подтвердить соответствующей справкой.