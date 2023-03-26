Украинским беженцам надо заплатить налог: за что?

Граждане Украины, которые выехали за границу после полномасштабного вторжения россии, до 1 мая 2023 года обязаны подать декларации о доходах. Об этом сообщила представитель Налогового комитета парламента Нина Южанина.

По ее словам, декларацию о доходах за прошлый год нужно подавать в любом случае: и если человек за границей работал, и если получал денежную помощь от иностранного государства или любой благотворительной организации.

Если в качестве иностранных доходов декларируется благотворительная помощь, налоги за нее не уплачиваются (ни налог на доходы физических лиц, ни военный сбор). А за получение, например, зарплаты, нужно будет уплатить налог на доходы в размере 18% от общей суммы, а также 1,5% военного сбора.

При наличии соглашения об избежании двойного налогообложения между Украиной и страной пребывания (сейчас действуют 72 таких международных соглашения), налогоплательщику придется заплатить только 1,5% военного сбора.

Подать декларацию о доходах за 2022 год можно в электронном кабинете Государственной налоговой службы Украины.

В случае несвоевременной подачи декларации, согласно Налоговому кодексу, грозит штраф в размере 340 гривен. Также может быть применена административная ответственность. В таком случае штраф составит от 3 до 8 тысяч гривен.

Фото minfin.com.ua