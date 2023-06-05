Как пеликан в Одесскую область летел: природа без границ

На Днестровский лиман в Одесскую область прилетела самка кудрявого пеликана. Ее маршрут с помощью специального устройства отслеживали учёные нескольких стран.

Молодая самка кудрявого пеликана, отмеченная спутниковым передатчиком в Болгарии в этом году командой Болгарского общества по защите птиц в рамках инициативы «Путь пеликана жизни», долетела до Днестровского лимана, сообщают в ОО «Rewilding Ukraine».

Во время перелета птица провела некоторое время в румынской дельте Дуная, а затем перелетела севернее в Украину на Днестровский лиман, чтобы питаться и отдыхать.

По словам ученых, кудрявые пеликаны в Юго-Восточной Европе образуют одну популяцию, поэтому птицы легко могут мигрировать по всему региону. Таким образом, природоохранные мероприятия, например, в Болгарии, будут полезны для пеликанов в Украине, и трансграничное сотрудничество очень важно.

Также ученые добавляют, что спутниковые передатчики помогают защитникам природы в реальном времени следить за птицами, получать данные об их биологии и поведении, что обеспечивает лучшее планирование мероприятий по охране и восстановлению популяции кудрявого пеликана.

Раньше мы писали, как редкие тропические птицы посетили Одесскую область.

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