Як відзначають Хануку і чим запам’ятався день 25 грудня

Ханука: свято, яке триває 8 днів

Сьогодні, 25 грудня, у світі святкують Хануку. Це єврейське свято, яке триває вісім днів. Цього року святкування розпочнуться ввечері 25 грудня і закінчаться 2 січня 2025 року. Свято встановлено на честь відновлення Другого Храму в Єрусалимі та чудес, пов’язаних з лампадою Менори. Свято починається 25-го дня місяця Кіслев за єврейським календарем, що зазвичай припадає на кінець листопада або грудень за григоріанським календарем.

Ханука пов’язана з подіями, що сталися у II столітті до нашої ери, коли євреї під проводом династії Хасмонеїв (Маккавеїв) повстали проти грецького царя Антіоха IV Епіфана, який намагався насадити еллінську культуру та релігію. Після перемоги євреї відновили осквернений храм і освятили його заново.

За традицією, коли Храм був відновлений, євреї знайшли лише один посуд з освяченою олією, достатньою для горіння Менори лише на один день. Однак олія горіла вісім днів, що дозволило підготувати нову порцію чистої олії. Це вважається чудом і основою свята. Ханука символізує перемогу світла над темрявою, духа над матерією і віри над безвір’ям. Це свято є нагадуванням про мужність і відданість традиціям, а також про силу віри, здатної творити чудеса.

Це свято нагадує юдеям про те, що Бог завжди захищає від темряви – так, як вже зробив це одного разу. На згадку про це у свято прийнято запалювати ханукію – святковий світильник, схожий на менору, тільки не з сімома, а з дев’ятьма свічками. Вісім з них символізують кількість днів, протягом яких горіла запалена менора в храмі, а дев’ята свічка, шамаш – це допоміжна свічка, від якої запалюють решту.

На перший день Хануки на світильнику запалюють першу свічку, на восьмий день – горять всі. Ставлять ханукію на підвіконня.

Крім того, на Хануку євреї:

влаштовують святкові застілля, запрошують на них родичів і близьких;

на стіл традиційно подають оладки з картоплі та пончики, а також різні молочні страви;

балують дітей подарунками.

У це свято є гарна традиція допомагати тим, хто потребує. Якихось особливих привітань на Хануку немає, можна просто сказати: «З Ханукою!» або побажати «Щасливої Хануки!»

Раніше ми розповідали, як євреї відзначають Песах і чим це свято відрізняється від православної Пасхи

Пам’ятні дати 25 грудня

336 рік – у Римі відбувається перше документально підтверджене святкування Різдва;

350 рік – римський імператор Ветранион зрікається престолу на користь Констанція під час зустрічі в Ніші;

498 рік – король франків Хлодвіг приймає католицизм у Реймсі;

800 рік – у Римі Папа Лев III коронує франкського короля Карла Великого імператором;

1492 рік – каравела «Санта-Марія», на якій Христофор Колумб доплив до берегів Америки, налітає на рифи біля берегів Гаїті через недбалість вахтового матроса;

1582 рік – іспанський король Філіп II засновує першу в Європі математичну академію;

1758 рік – Йоганн Георг Палич вперше спостерігає комету, повернення якої раніше передбачив англійський астроном Едмунд Галлей, ім’я якого вона носить нині;

1855 рік – у Кінгстоні (Канада) відбувається перша відома нині гра в хокей;

1923 рік – вперше на новорічній ялинці у Білому домі (Вашингтон) запалюють електричну гірлянду;

1968 рік – легендарна рок-група «Led Zeppelin» відвідує США у рамках свого першого американського турне;

1975 рік – у Києві відкривають пам’ятник Івану Котляревському;

1989 рік – розстрілюють румунського диктатора Чаушеску Ніколае та його дружину Олену Чаушеску;

Стаття на тему: Життя і смерть диктатора Чаушеску

1991 рік – президент США Джордж Буш у зверненні до американського народу заявляє, що Сполучені Штати визнають незалежність України та готові негайно встановити з нею дипломатичні відносини;

1992 рік – Міністерство юстиції України реєструє Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство «Меморіал»;

2002 рік – у Голосіївському місцевому суді Києва завершується процес над 18 членами УНА-УНСО, учасниками масових заворушень 9 березня 2001 року.

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