Как отключают свет в Одессе 19 февраля?

В воскресенье, 19 февраля 2023 года, в Одессе энергетики продолжают отключать электроэнергию по графикам. Ремонтные работы на объектах энергетики продлятся еще несколько недель.

О ситуации с отключениями света в городе одесситам рассказали в компании ДТЭК.

В сообщении сказано, что из-за сетевых ограничений в Одесской области (самой Одессе и Одесском районе) продолжают действовать стабилизационные отключения по графикам.

Познакомиться с графиками отключений по своему адресу можно по этой ссылке.

Напомним, что неделя с 4 по 9 февраля была сущим кошмаром для одесситов – на трансформаторной подстанции, питающей город, произошла авария и Одесса, по сути, осталась без света. Электричество в квартирах и домах включали всего лишь на 2-3 часа.

Но с 9 февраля ситуация улучшилась, удалось вернуть графики отключений, которые теперь длятся не более 6 часов в сутки.

Ну а дальше ситуация со светом в Одессе должна только улучшаться – весной энергетики обещают вернуть в город круглосуточное электроснабжение.

Ранее «Одесская Жизнь» публиковала интервью с директором ДТЭК «Одесские электросети», в котором он рассказал, когда Одесса будет со светом круглосуточно.

Подробно о том, почему в Одессе отключают свет, если в стране нет дефицита электроэнергии мы также рассказывали.