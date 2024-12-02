Необычный подарок родителям, бабушкам и дедушкам — подписка на газету «На пенсии»: как сделать это онлайн

Что можно прочитать в газете «На пенсии»

Газета «На пенсии» – это наше печатное издание, которое выходит раз в неделю. Здесь можно найти актуальную информацию и достоверную информацию про:

пенсии и социальные выплаты,

коммунальные услуги и тарифы,

льготы и субсидии.

Также на страницах издания размещаются интересные советы для здоровья, оригинальные кулинарные рецепты, полезные дачные лайфхаки и много другой нужной информации.

Подписку на газету «На пенсии» можно оформить за «тысячу Зеленского»

Потратить часть денег из тысячи Зеленского можно на подписку газеты «На пенсии» на 2025 год. Причем, это могут сделать не только те, кто получит 1000 гривен через «Укрпочту», но и те, кому она поступит на карту «Национальный кэшбек».

Как подписаться на газету «На пенсии» на 2025 год

Выписать газету можно по-прежнему в любом удобном для вас отделении «Укрпошты». Также легко можно оформить подписку на официальном сайте Укрпочты, не выходя из дома.

Подписной индекс газеты «На пенсии» – 86621.

Стоимость подписки – всего 45 гривен на месяц или 540 гривен на год. Вы можете на любой срок по своему желанию. Услуги «Укрпошты» оплачиваются отдельно и на текущий момент составляют 20 грн за год.

Для подписчиков «На пенсии. Одесса» — на сайте стоимость по местному каталогу – 492 гривен и дополнительно оплачиваются услуги «Укрпошты» в сумме 20 гривен. Подписной индекс газеты «На пенсии. Одесса» – 76385.

Как оформить подписку «На пенсии» с помощью интернета

Оформить подписку онлайн можно на официальном сайте «Укрпошты» www.ukrposhta.ua, перейдя на страницу «На пенсии» в каталоге. Дальше все просто:

1. Отмечаете, на какие месяцы вы желаете выписать газету.

2. Нажимаете на кнопку «Додати у кошик».

3. Проверяете, правильно ли вы указали сведения для доставки и нажимаете «Оформити».

4. Указываете свои личные данные: фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, номер телефона и электронный адрес, на который вы потом получите письмо с подтверждением заказа.

5. Ставите галочку, подтвердив согласие на обработку персональных данных.

6. Нажимаете кнопку «Продовжити».

7. Проверяете введенную информацию и нажимаете «Оплатити».

8. Теперь у вас появится возможность оплатить подписку через сервис GPay либо с помощью банковской карты.

Как оплатить подписку на газету «На пенсии»

Чтобы оплатить подписку картой:

указываем тип платежной карты,

вводим номер карты,

выбираем срок действия карты,

нажимаем кнопку «Продовжити».

После этого у вас появится окно перевода и в мобильное приложение вашего банка придет просьба подтвердить платеж.

ВАЖНО: при оплате код CVV – три последние цифры на обороте карты – вводить не понадобится, и, значит, это абсолютно безопасный платеж.

После того как вы завершите оформлять подписку на газету «На пенсии» на электронную почту, указанную при регистрации, придут два документа:

квитанция об успешно проведенной оплате,

абонемент на подписку с вашими данными, индексом и названием издания, адресом доставки.

Рекомендуем абонемент распечатать либо отдельно сохранить в электронном виде. Он может вам понадобится, если вдруг возникнут какие-либо вопросы относительно доставки издания.

Если вы не смогли найти в разделе «Входящие» письма с указанными документами, проверьте раздел «Спам». Иногда бывает, что письма случайно попадают туда.

Вот и все, вы успешно оформили подписку, а, значит, сможете и дальше получать актуальную и достоверную информацию из газеты «На пенсии».

Благодарим вас за подписку!