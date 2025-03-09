Работницы отделения №2 Светлана Гордюк, Людмила Вальчековская и Татьяна Скакун вместе со своей руководительницей Валентиной Довганюк хорошо справились с подписной кампанией — на март еще около 20 читателей выписали «Одесскую жизнь».

Почтальоны Оксана Любимова, Надежда и Екатерина Шаповаловы оформляли подписку газет даже на дому — людям с инвалидностью или почтенного возраста порой трудно добраться до почты.

В знак искренней благодарности за активность почтальонов редакция издания презентовала коллективу Любашевского отделения электрочайник, набор чаев и сладости.

Почтальоны рассказали, что любашевчане любят читать газеты и журналы, и в этом году многие из них отдали предпочтение «Одесской жизни», на страницах которой печатается много полезной и интересной информации.

Руководитель отделения Валентина Довганюк

Один из старейших читателей из Любашевки — 89-летний Николай Бульченко — уже много лет выписывает кипу газет и журналов, и прежде всего свои любимые «ОЖ» и «На пенсии». Мы уже рассказывали об этом неугомонном дедушке и его «цыганском банке» — ореховом саду. Он говорит, что со страниц его любимых газет можно узнать о событиях, происходящих на Одесщине и, в частности, в Любашевской громаде, а еще — почерпнуть полезные советы.

Николай Бульченко

В селе Боково живет еще один наш любознательный читатель — ветеран Николай Мишуренко, который выписал на нынешний год целых три газеты. Чтобы первым их получить, восьмидесятилетний дедушка самостоятельно добирается в поселок на почту и собственноручно забирает любимые издания.

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