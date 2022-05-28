Как одесская тероборона и морпехи «мочат» врага – опубликовано видео

Оперативное командование «Юг» опубликовало видео о том, как Одесская территориальная оборона и морская пехота из минометов поражают враждебные позиции.
Видео опубликовано на странице ОК в Facebook.
«Минометчики из 126-й отдельной бригады территориальной обороны г. Одесса вместе с побратимами из 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского профессионально выносят мусор из нашего дома. Где-то на юге Украины»,
– говорится в описании к видео.
Посмотреть видео можно ЗДЕСЬ.
Ранее бойцы 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, как была уничтожена новейшая БМП-3 врага.
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Фото: скриншот с видео