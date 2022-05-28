Как одесская тероборона и морпехи «мочат» врага – опубликовано видео

Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 27 мая Главные темы: Артиллерийский обстрел Харькова – как террор мерного населения. Из более чем 72 000 беженцев Украины, зарегистрированных в Австрии, 3600 нашли работу. 20 миллионов тонн зерна блокировано на украинских складах. ПОДРОБНЕЕ

УПЦ заявила о независимости от москвы и осудила вторжение россии 27 мая 2022 года в Киеве состоял Собор Украинской Православной Церкви который рассмотрел вопросы церковной жизни, возникшие в результате военной агрессии российской федерации против Украины. ПОДРОБНЕЕ