Одесская мехбрига показала уничтожение вражеской БМП-3 с подрывом боекомплекта

Бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода продолжают защищать Юг Украины от российских агрессоров. Недавно они показали, как была уничтожена новейшая БМП-3 врага.

«Арта 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода уничтожает БМП-3 оккупантов с полным боекомплектом где-то на Юге Украины», — так прокомментировали в пресс-службе подразделения опубликованный ролик.

На видео видно, что рашистская бронемашина спряталась во дворе сельского дома. Это, кстати, в очередной раз опровергает утверждения рф, что их войска не трогают мирное население и не прячутся за его спинами.

С другой стороны известно, что украинские артиллеристы не открывают огонь по вражеской технике в населенных пунктах, предварительно не убедившись, что поблизости нет гражданского населения. В этом им помогают собственные разведчики и дроны.

Итак, мы видим, как артиллеристы 28 бригады начинают пристреливать месторасположения рашистов, а потом точным выстрелом поджинают вражеское БМП-3. Вскоре в бронемашине взрывается боекомплект и начинается настоящий салют.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала как бойцы 126-й бригады терробороны города Одесса уничтожили бронетехнику врага.