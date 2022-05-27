В Одессу прибудут «Гарпуны» — российский флот, берегись!

В рамках военной помощи от западных стран Украина получит противокорабельные ракеты «Гарпун» («Harpoon»). Их появление у ВСУ должно значительно укрепить морскую оборону.

О том, что наша страна получила одно из самых эффективных средств поражения морских судов, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Хочу обратиться к тем, кто желает присоединиться к экипажу ракетного крейсера «москва». Вы готовы? Ждите! Экипаж «москвы» за вами идет. Вернее, за вами идет «Гарпун». Министр обороны Алексей Резников подтвердил – мы получим от стран-партнеров, от стран-союзников «Гарпуны». И «Гарпунами» будем поражать черноморский флот российской федерации. Помните, я вам на это намекал? Это произошло!» — заявил Сергей Братчук.

Ракета «Harpoon» — основное средство поражения надводных кораблей в вооруженных силах стран НАТО. Дальность стрельбы сопоставима с украинской противокорабельной ракетой «Нептун» — до 280 километров. При этом боевая часть несет более мощный заряд: весом до 250 кг против 150 кг у «Нептуна».

Необходимость в «Гарпунах» возникла у ВМС ВСУ потому что первые «Нептуны» стали поступать в войска лишь вначале 2022 года и их число пока крайне мало.

Теперь же, благодаря поставкам от друзей Украины, побережье нашей страны будет надежно защищено от рашистских военных кораблей.