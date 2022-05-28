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Военная ситуация в Одессе на утро 28 мая: циничные заявления россии и поиск диверсантов (видео)

Военная ситуация в Одессе на утро 28 мая: циничные заявления россии и поиск диверсантов (видео)

Ночь на субботу, 28 мая 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно, вражеских обстрелов не было. Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

При этом Братчук отметил, что выстрелы, которые одесситы могли слышать ночью, а иногда и днем, означают то, что Вооруженным силам Украины необходимо оттачивать свое мастерство, и волноваться по этому поводу не стоит.

Кроме того, представитель военной администрации напомнил, что накануне россия объявила о создании псевдогуманитарных маршрутов в Черном море для цивильного судоходства, но при этом рашисты, нарушая все нормы международного права, сделали акваторию Черного и Азовского морей зоной для боевых действий. К тому же, сейчас в Черном море пребывают как минимум два носителя крылатых ракет.

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По словам Братчука, циничное заявление рф о якобы безопасных маршрутах для гражданских судов является манипуляцией и верить стране-агрессору нельзя.

Также спикер ОВА напомнил, что в регионе продолжается контрдиверсионная операция, о результатах которой сообщат немного позже. Он лишь намекнул, что в настоящее время уже задержаны несколько человек, проверяется их причастность к диверсионно-разведывательным группам противника.

 

Ми з Одеси!
Ніч у місті та області без обстрілів.
Оголошення рф про начебто безпечні маршрути у Чорному морі для цивільного судноплавства — маніпуляція.
Сили оборони Одещини тренуються і виконують відповідні бойові завдання.
Разом до Перемоги!

Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 27 мая 2022 г.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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