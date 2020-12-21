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Как одесситам увидеть «Рождественскую звезду»: советы от NASA (видео)

Как одесситам увидеть «Рождественскую звезду»: советы от NASA (видео)

Сегодня, 21 декабря, произойдет Большое слияние Юпитера и Сатурна: планеты максимально приблизятся за последние 400 лет. Ученые назвали это явление настоящей «Рождественской звездой».

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Встреча двух планет будет видна с Земли, пишет «Маяк» со ссылкой на данные NASA.

Как рассказали в NASA, большое слияние можно будет увидеть без телескопа. Для этого нужно выйти в поле или парк: Юпитер и Сатурн — яркие планеты и будут видны из городов.

Через час после заката (примерно в 17:13) Юпитер должен появиться в юго-западной части неба. Чуть выше над ним взойдет Сатурн. В бинокль или слабый телескоп можно будет рассмотреть четыре луны Юпитера.

Также в NASA сообщили, что уникальное явление можно будет даже снять на телефон: для этого понадобится штатив и выдержка до 30 секунд.

Кроме того, NASA будет вести прямую трансляцию, которую можно будет посмотреть онлайн.

Как сообщалось ранее, в День зимнего солнцестояния, 21 декабря, сблизятся самые большие планеты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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