Слияние Юпитера и Сатурна: одесситов ждет уникальное астрономическое явление

В День зимнего солнцестояния, 21 декабря, сблизятся самые большие планеты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн. Такое событие периодически происходит, но на этот раз гиганты будут очень близко друг к другу.

Как рассказывают в планетарии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (ОНУ), расстояние между планетами составит всего 0,1 градус.

«Это не значит, что планеты соединяются буквально. Это значит, что находясь на Земле, мы их видим практически в одном направлении. Юпитер делает оборот вокруг Солнца за 12 лет, а Сатурн – за 29,5 лет. Сатурн движется вдвое медленнее, чем Юпитер. Для наблюдателей на Земле они сближаются приблизительно каждые 20 лет. Эти явления достаточно регулярные и называются великими соединениями, наверное, потому что это самые крупные планеты Солнечной системы. Но изредка они подходят к друг другу на очень маленькое угловое расстояние. Последний раз они так тесно сближались в 1623 году. Тогда это явление наблюдал немецкий астроном Иоганн Кеплер», – поясняет доцент кафедры теоретической физики и астрономии ОНУ Александр Базей.

Чтобы полюбоваться великим соединением, нужна хорошая видимость на небе. Если распогодится, то одесситы смогут наблюдать Юпитер и Сатурн невооруженным взглядом в ближайшие дни, но лучше всего 21 декабря в вечерних сумерках, приблизительно в 16:30. Планеты будут видны около часа на юго-западе низко над горизонтом. Эффектнее, конечно, картинка будет в телескопе – можно будет детальнее рассмотреть облака на Юпитере, кольца Сатурна и их спутников.

«В 7 году до нашей эры также было сближение этих гигантов. По одной из версий, именно это соединение описано как «Вифлеемская звезда». Обе планеты достаточно яркие, а когда они сближаются, получается очень ярко», – говорит Базей.

Фото: Facebook одесского планетария