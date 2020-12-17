Новости Одессы и Одесской области

Слияние Юпитера и Сатурна: одесситов ждет уникальное астрономическое явление

Слияние Юпитера и Сатурна: одесситов ждет уникальное астрономическое явление

В День зимнего солнцестояния, 21 декабря, сблизятся самые большие планеты Солнечной системы – Юпитер и Сатурн. Такое событие периодически происходит, но на этот раз гиганты будут очень близко друг к другу.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Как рассказывают в планетарии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова (ОНУ), расстояние между планетами составит всего 0,1 градус.

«Это не значит, что планеты соединяются буквально. Это значит, что находясь на Земле, мы их видим практически в одном направлении. Юпитер делает оборот вокруг Солнца за 12 лет, а Сатурн – за 29,5 лет. Сатурн движется вдвое медленнее, чем Юпитер. Для наблюдателей на Земле они сближаются приблизительно каждые 20 лет. Эти явления достаточно регулярные и называются великими соединениями, наверное, потому что это самые крупные планеты Солнечной системы. Но изредка они подходят к друг другу на очень маленькое угловое расстояние. Последний раз они так тесно сближались в 1623 году. Тогда это явление наблюдал немецкий астроном Иоганн Кеплер», – поясняет доцент кафедры теоретической физики и астрономии ОНУ Александр Базей.

Чтобы полюбоваться великим соединением, нужна хорошая видимость на небе. Если распогодится, то одесситы смогут наблюдать Юпитер и Сатурн невооруженным взглядом в ближайшие дни, но лучше всего 21 декабря в вечерних сумерках, приблизительно в 16:30. Планеты будут видны около часа на юго-западе низко над горизонтом. Эффектнее, конечно, картинка будет в телескопе – можно будет детальнее рассмотреть облака на Юпитере, кольца Сатурна и их спутников.

«В 7 году до нашей эры также было сближение этих гигантов. По одной из версий, именно это соединение описано как «Вифлеемская звезда». Обе планеты достаточно яркие, а когда они сближаются, получается очень ярко», – говорит Базей.

Фото: Facebook одесского планетария

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить