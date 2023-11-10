Жительница Одесщины наводила российские ракеты на критическую инфраструктуру: что ей угрожает (фото)

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Корректировщицей российских воздушных ударов по области оказалась жительница села Приморское Одесской области. Ее деятельность разоблачили киберспециалисты СБУ.

Как установили правоохранители, основными целями, которыми интересовался враг, были места базирования Сил обороны и логистические центры экспорта украинского зерна вблизи акватории Черного моря.

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Разведывательную информацию враг собирал для подготовки массированных атак по военной и критической инфраструктуре региона с помощью ракет и дронов-камикадзе.

По словам специалистов, они действовали на опережение и вовремя разоблачили предательницу и задержали.

Следствие установило, что диалог со спецслужбами страны-оккупанта она наладила через своего сына, проживающего в россии и контактирующего с вражескими спецслужбами.

В ходе обыска у задержанной изъят мобильный телефон, который она использовала для совершения преступлений.

Расследование продолжается. Задержанная находится под стражей. За совершенные преступления ей грозит до 12 лет тюрьмы.