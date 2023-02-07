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Военное положение в Украине: на сколько его продлили?

Военное положение в Украине: на сколько его продлили?

Верховная Рада Украины одобрила указы президента Владимира Зеленского о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Такое решение было принято сегодня, 7 февраля 2023 года, сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Таким образом, действие военного положения будет продлено с 19 февраля 2023 года и продлится снова 90 дней – до 18 мая 2023 года.

Законопроект о военном положении поддержали 348 народных депутатов, о мобилизации – 344.

Законы немедленно объявляются через СМИ и вступают в силу со дня опубликования.

Ранее президент внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и о продлении срока проведения всеобщей мобилизации.

Напомним, Украина ввела режим военного положения после начала полномасштабного российского вторжения.

Сегодняшнее голосование украинского парламента стало уже шестым с начала войны. До этого Рада одобряла подобные решения 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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