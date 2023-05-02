В Одесской области хоронят нескольких защитников Украины: один умер от ПТСР

В Раздельнянском и Подольском районах хоронят сразу троих военных, погибших на разных направлениях фронта. Один военный считался пропавшим без вести долгое время, другой уже умер дома от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщают пресс-службы территориальных громад районов.

Жители Раздельнянской громады «на щите» встречали земляка-Героя, военнослужащего ВСУ Александра Гижицу, погибшего на Херсонщине 27 апреля 2023 года.

Парню было 33 года и провести в последний путь пришли сотни жителей громады, живым коридором, с флагами и цветами, земляки встречали погибшего Героя при въезде в город Раздельная.

Также в начале мая двух бойцов ВСУ хоронили в Любашевской громаде Подольского района. 1 мая любашевцы провели в последний путь Валентина Дубова, погибшего еще 1 сентября 2022 года во время выполнения боевого задания по защите Украины от российского агрессора вблизи населенного пункта Брускинское Бориславского района Херсонской области. Ему было 34 года.

Он считался пропавшим без вести и вся Любашевская громада, особенно мать, до последнего надеялись, что Валентин жив. К сожалению, чуда не произошло. Только сейчас, после восьми месяцев длительных поисков, родные получили возможность похоронить Героя дома. Прощание прошло в родном селе Казачий Яр. Проститься с погибшим пришло несколько сотен человек: родственников, знакомых, сослуживцев.

И уже второго мая хоронили еще одного жителя Любашевской громады – жителя с. Троицкое Сергея Тягая. Парень умер 29 апреля 2023 года в результате посттравматического синдрома. Воину, участвовавшему в боевых действиях в ожесточенных боях с российскими оккупантами, должно было в этом году исполниться 33 года.

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Фото: Страницы Любашевской и Раздельнянской общин в фейсбуке