Война, 433-й день: ситуация по всем направлениям фронта и потери врага

Розпочалася чотириста тридцять третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Інформацію щодо дій наших військ на фронті та про втрати ворога надав Генштаб ЗСУ.

Российская федерация продолжает применять тактику террора. За прошедшие сутки противник нанес 19 ракетных ударов (нашими защитниками успешно уничтожено 15 вражеских крылатых ракет типа Х-101 и Х-555), нанес 17 авиационных ударов, совершил 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. К сожалению, есть погибшие и раненые из числа мирного населения, среди них есть дети. Разрушены и повреждены жилые многоэтажки, частные жилые дома, школы, больницы, детские сады и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения врагом ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Действия наших военных на разных направлениях

Оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражена 41 атака противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону.

— отражена 41 атака противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины держат оборону. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено.

признаков формирования врагом наступательных группировок не обнаружено. На Северском и Слобожанском направлениях в сутки враг нанес авиаудара управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Обстрелял населенные пункты Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области.

в сутки враг нанес авиаудара управляемыми авиабомбами по населенному пункту Лизуновка Черниговской области, погиб ребенок. Обстрелял населенные пункты Леоновка, Красный Хутор, Карповичи, Гремяч и Новгород-Северский Черниговской области; Середина-Буда, Шостка, Ходыно, Искрисковщина, Волфино, и Садки Сумской области, а также Уды, Гоптовка, Стрелка и Домашнее Харьковской области. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника нанесены населенным пунктам Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области.

враг наступательных действий не проводил. Артиллерийские и минометные обстрелы противника нанесены населенным пунктам Фиголовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области. На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиаудару по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Артиллерийские обстрелы противника подверглись Макеевке, Диброве, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменскому и Спорному в Донецкой области.

противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районах Новоселовского и Белогоровки. Нанес авиаудару по Белогоровке, Григоровке и Спорному. Артиллерийские обстрелы противника подверглись Макеевке, Диброве, Белогоровке Луганской области и Верхнекаменскому и Спорному в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. К тому же, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Предтечино. Нанес авиационный удар по Бахмуту и Белой Горе. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Константиновка, Дилиевка и Южное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудару по Авдеевке. Обстрелял Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Северное и Первомайское, успеха не имел. Нанес авиаудару по Авдеевке. Обстрелял Ласточкино, Северное, Первомайское и Карловку Донецкой области. На Марьинском направлении противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеских обстрелов потерпела также Георгиевка Донецкой области.

противник продолжает атаковать позиции сил обороны. Продолжаются бои за Марьинку. Вражеских обстрелов потерпела также Георгиевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Обстрелял Угледар, Богоявленку и Новоукраинку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях оккупанты обороняются. Обстреливают населённые пункты. Среди них – Времовка, Новоселка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки и Зеленая Роща на Запорожье; Никополь Днепропетровской области, а также Ивановское, Казацкое, Осокоровка, Золотая Балка, Качкаровка, Республиканец, Берислав, Веселое, Одрадокаменка, Тягинка, Белозерка, Кизомис и город Херсон.

Потери врага

Российские оккупанты усиливают контрразведывательный и полицейский режимы на временно занятой территории Запорожской области. В частности, в населенных пунктах Дорожнянка, Решетиловка, Константиновка и Млечное захватчики запретили въезд гражданским лицам без местной регистрации.

В Горностаевке Херсонской области отмечаются значительные проблемы с сотовой связью российских операторов в отличие от устойчивой связи национальных операторов Украины. Местное командование российских оккупационных войск данный факт объясняет результатами поражения, нанесенного Вооруженными силами Украины.

Авиация Сил обороны в сутки уничтожила 3 российских зенитно-ракетных комплекса и нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 1 склад горюче-смазочных материалов врага.

Больше подробностей о потерях врага – в инфографике:

Фото: Генштаб ВСУ