Опубликовали имена детей, убитых россиянами в Умани (фото)

28 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани Черкасской области. В сети обнародовали фото детей, погибших при обстреле.
О результатах ракетного удара российской федерации по многоэтажному зданию в Умани наше издание сообщило в тот же день – 28 апреля.
Уже 29 апреля спасательно-розыскную операцию завершили. Стало известно, что погибли 23 человека, в том числе 6 детей. Фото и имена погибших детей опубликовали в соцсетях — самому маленькому ребенку полтора года, самому старшему — 17:
- Ульяна Тройчук – 8 лет. Погибла с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой. Девочку похоронили 30 апреля.
- София Шульга – 11 лет. Ученица 6 класса Уманской гимназии № 5.
- Кирилл Писарев – 17 лет. Брат Софии Шульги, ученик 11 класса Уманского лицея № 1. Его семья несколько лет назад убегала от войны с Луганщины. У погибших детей остались мама, папа и младший братик.
- Иван Одайский – 1,5 года. Погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской.
- Алексей Лысак – 16 лет.
- Алина Барченко – 10 лет. Сестра Алексея Лысака. Дети погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.
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