Как долго будут действовать графики почасовых отключений в Одессе?

Об этом в телеэфире «7 канал Одесса» сказал Алексей Кучеренко, первый заместитель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

По словам Кучеренко, ситуация в энергетике Украины сложная, из-за атаки на ДнепроГЭС потеряно 20% регулирующих мощностей, часть оборудования не подлежит восстановлению.

Дефицит электроэнергии на Одесщине также обусловлен проблемной логистикой энергоснабжения.

Напомним, сейчас юг Одесской области напрямую питается от Молдавской ГРЭС, находящейся на территории непризнанного Приднестровья.

Как сообщала «Одесская жизнь», после обстрела 22 марта энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме Одесской области и теперь есть возможность вернуться к графикам стабилизационных отключений.

При этом в Одессе введены неотложные меры по экономии электроэнергии. Это касается электротранспорта, бизнеса и населения. Жителей просят разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Ремонтные работы продолжаются.