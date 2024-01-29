Одесская область перестанет зависеть от электроэнергии из Приднестровья

Во избежание энергетической зависимости Украины от Молдовы «Укрэнерго» заключило соглашение с ООО «Структум» по строительству линий электропередач (ЛЭП) 330 кВ Новоодесская-Арциз на участке опор №№100-304 за 2,79 млрд грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Читайте также: У Приднестровья проблемы, а боится Молдова

Первый участок в декабре заказали ООО «ТЭК» за 887 млн грн. Второй тендер «Структум» выиграл у «ТЭК», снизив цену на 3% от ожидаемой стоимости лота. Общая стоимость работ составит 3,68 млрд грн.

Планируется, что линию построят в течение 2024 года.

Новая линия обеспечит электроэнергией около 12,5 тыс. квадратных километров Одесской области, что составляет примерно 30 % от ее площади. Подстанция «Арциз» сейчас напрямую питается от Молдавской ГРЭС, находящейся на территории непризнанного Приднестровья. А в случае непредвиденных обстоятельств без электричества может остаться весь юг Одесской области.

Проект предусматривает объединение южных районов Одесской области с общей энергетической системой Украины вместе со строительством дороги в обход села Паланка по территории Украины.