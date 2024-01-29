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Одесская область перестанет зависеть от электроэнергии из Приднестровья

Одесская область перестанет зависеть от электроэнергии из Приднестровья

В 2024-ом году начнется строительство новой высоковольтной линии электропередач «Новоодесская-Арциз». Это позволит югу Одесской области лишиться зависимости от электроэнергии непризнанного Приднестровья.

Во избежание энергетической зависимости Украины от Молдовы «Укрэнерго» заключило соглашение с ООО «Структум» по строительству линий электропередач (ЛЭП) 330 кВ Новоодесская-Арциз на участке опор №№100-304 за 2,79 млрд грн. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

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Первый участок в декабре заказали ООО «ТЭК» за 887 млн грн.  Второй тендер «Структум» выиграл у «ТЭК», снизив цену на 3% от ожидаемой стоимости лота. Общая стоимость работ составит 3,68 млрд грн.

Планируется, что линию построят в течение 2024 года.

Новая линия обеспечит электроэнергией около 12,5 тыс. квадратных километров Одесской области, что составляет примерно 30 % от ее площади. Подстанция «Арциз» сейчас напрямую питается от Молдавской ГРЭС, находящейся на территории непризнанного Приднестровья. А в случае непредвиденных обстоятельств без электричества может остаться весь юг Одесской области.

Проект предусматривает объединение южных районов Одесской области с общей энергетической системой Украины вместе со строительством дороги в обход села Паланка по территории Украины.

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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