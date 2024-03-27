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Як довго діятимуть графіки погодинних відключень в Одесі?

Як довго діятимуть графіки погодинних відключень в Одесі?

Жителі Одеської області наступні один-два місяці житимуть за графіками відключень електроенергії. Це пов’язано з втратами потужностей в українській енергосистемі через російську атаку на ДніпроГЕС.

Про це в телеефірі “7 канал Одеса” сказав Олексій Кучеренко, перший заступник Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

За словами Кучеренка, ситуація в енергетиці України складна, через атаку на ДніпроГЕС втрачено 20% регулюючих потужностей, частина обладнання не підлягає відновленню.

Дефіцит електроенергії на Одещині також зумовлений проблемною логістикою енергопостачання.

Нагадаємо, наразі південь Одеської області напряму живиться від Молдавської ДРЕС, що знаходиться на території невизнаного Придністров’я.

Як повідомляло “Одеське життя”, після обстрілу 22 березня енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі Одеської області і тепер є можливість повернутися до графіків стабілізаційних відключень.

Водночас в Одесі введено невідкладні заходи з економії електроенергії. Це стосується електротранспорту, бізнесу та населення. Жителів просять розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу. Ремонтні роботи тривають.

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