Як працюватимуть одеські школи та садки, які не мають укриттів: нове рішення

Про це повідомила напередодні директор департаменту освіти та науки Одеської міськради Олена Буйневич.

«Ми всі бачимо, що останніми днями «загроза балістики» звучить досить часто. Маємо реагувати оперативно та адекватно на виклики.

Тому приймаємо рішення вулицями під час тривог не ходити. Будемо використовувати тільки ті укриття, що ближче, ніж 100 метрів до закладу освіти.

Це означає, що ті школи і садочки, які використовували укриття на більшій відстані, три дні до канікул працюють дистанційно»,

– написала у Facebook чиновниця.

При цьому Буйневич пообіцяла: за ці дні та під час канікул класи шкіл без укриттів будуть максимально розміщені в будівлях шкіл з укриттями.

«Це вкрай необхідно, аби діти не ходили вулицею під час тривоги!!! Тобто, і уроки будуть в цих будівлях. Так, це важко. Фактично, вся система освіти міста за короткий термін мусить прилаштуватися до нового формату. До когось «підселять» дитячий садочок. У когось в школі буде ще одна школа. Зі своїми вчителями і розкладом»,

– наголосила директор департаменту освіти.

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За її словами, у мерії розуміють мінуси цього рішення: новий для дітей будинок, незвичний маршрут, може зменшитися час очного навчання для всіх (але таких шкіл буде небагато, бо укриття все одно використовувалися кількома закладами).

Але при цьому є великий плюс: це набагато безпечніше як для дітей, так і для освітян.

«Ще раз і коротко. На дистанційне до канікул йдуть тільки ті заклади, які користуються укриттям, що розташоване більш, ніж за 100 метрів до школи чи садочка.

За канікули розклади будуть створені, ваші побажання щодо форми навчання будуть враховані. Якщо ви вирішите перейти на дистанційне або вважаєте, що так безпечніше і вийдете з дистанційного на очне, зверніться до класного керівника»,

– додала Буйневич.

Вона також зазначила, що на сьогоднішній день вже готові варіанти, і наразі департамент освіти та керівники закладів працюють над зручними маршрутами для учасників освітнього процесу.

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