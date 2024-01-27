Новости Одессы и Одесской области

Какая новая должность появится в украинских школах?

Какая новая должность появится в украинских школах?

В школах Украины вводят новую должность – офицеры образовательной безопасности. Кроме того, в каждом заведении установят металлоискатели и рамки. В частности, речь идет об учебных заведениях, граничащих с линией фронта, а также со страной-агрессором россией и Беларусью.

Полицейские уже приступили к учебе. Специалистов отбирают по конкурсу – они проходят тщательную проверку и медосмотр.

Так, в Киевской области данный проект уже реализовали в 9 школах, сообщила замглавы областной военной администрации Жанна Осипенко.

Предполагается, что стражи порядка будут охранять школы в течение дня, а также задерживать нарушителей, проверять посторонних и вести профилактические беседы с детьми.

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А сами полицейские отмечают, что их присутствие в школе очень интересно детям.

«Дети сейчас очень заинтересованы, что стоит полицейский. Приходят и задают много вопросов: почему вы здесь стоите и есть ли у вас с собой оружие»,

– рассказал правоохранитель с 13-летним стажем работы Сергей Гутниченко, который впервые заступил на дежурство в непривычном для него месте.

Для реализации проекта выбирали прежде всего опорные и большие учебные заведения, которые имеют укрытия и учатся очно или смешано.

Через несколько лет трудоустроить офицеров безопасности планируют во всех украинских школах, где учатся более 100 учеников.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что реализация масштабного проекта «Офицер безопасности в заведениях общего среднего образования» начата и в школах Одесской области. Цель проекта – обеспечить безопасность школьников.

Источник: ТСН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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