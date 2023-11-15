Как будут работать банки в случае блэкаутов: что рассказали в НБУ

Более половины банковских отделений в Украине будут работать даже в случае отсутствия электроэнергии. В них будут доступны основные услуги.
Такое заявление сделал накануне заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Алексей Шабан.
«Мы не знаем, какими будут действия врага, но стремимся быть готовыми ко всему, что может произойти»,
– сказал он в интервью изданию The Page.
По его словам, в прошлом году НБУ потребовал от банков сделать базовыми или опорными не менее трети отделений с тем чтобы даже при длительном отсутствии света продолжать предоставлять базовые банковские услуги. Поэтому в отделении должен находиться резервный источник энергии, а также зарезервированы каналы связи от нескольких операторов.
Шабан отметил, что банки должны обеспечить работу своих дата-центров, информационных систем и каналов связи в случае отсутствия основного электропитания сроком до семи суток, а работу отделений – до трех суток. Таким образом, не должна нарушаться работа систем электронных платежей и обращения наличных денег.
По словам замглавы НБУ, минувшей осенью и зимой банковская система успешно прошла практические испытания.
Он также напомнил, что системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети – Power Banking. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.
Сейчас в сеть Power Banking входят около 2360 отделений более чем в 380 населенных пунктах на всей контролируемой территории Украины. Это более 53% общей численности работающих отделений. Три четверти (75%) этой сети приходится на отделение системно важных банков (их сейчас 15).
Помимо этого, в отделениях сети Power Banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель – предоставить украинцам возможность снять в банкомате любого банка сети увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.
По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.
Ранее мы рассказывали о «вкусной» акции ПриватБанка.
Источник: rbc.ua