Как будут работать банки в случае блэкаутов: что рассказали в НБУ

Такое заявление сделал накануне заместитель главы Нацбанка Украины (НБУ) Алексей Шабан.

«Мы не знаем, какими будут действия врага, но стремимся быть готовыми ко всему, что может произойти»,

– сказал он в интервью изданию The Page.

По его словам, в прошлом году НБУ потребовал от банков сделать базовыми или опорными не менее трети отделений с тем чтобы даже при длительном отсутствии света продолжать предоставлять базовые банковские услуги. Поэтому в отделении должен находиться резервный источник энергии, а также зарезервированы каналы связи от нескольких операторов.

Шабан отметил, что банки должны обеспечить работу своих дата-центров, информационных систем и каналов связи в случае отсутствия основного электропитания сроком до семи суток, а работу отделений – до трех суток. Таким образом, не должна нарушаться работа систем электронных платежей и обращения наличных денег.

По словам замглавы НБУ, минувшей осенью и зимой банковская система успешно прошла практические испытания.

Он также напомнил, что системно важные банки Украины объединились для создания общей банковской сети – Power Banking. Они будут работать и предоставлять клиентам услуги даже в критической ситуации во время блэкаута.

Сейчас в сеть Power Banking входят около 2360 отделений более чем в 380 населенных пунктах на всей контролируемой территории Украины. Это более 53% общей численности работающих отделений. Три четверти (75%) этой сети приходится на отделение системно важных банков (их сейчас 15).

Помимо этого, в отделениях сети Power Banking введен банкоматный национальный роуминг. Его цель – предоставить украинцам возможность снять в банкомате любого банка сети увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса.

По обновленному прогнозу НБУ, дефицит мощностей по производству электроэнергии в Украине в конце 2023 года и начале 2024 года возможен на уровне 5%. В то же время с учетом отладки импортных поставок электроэнергии его эффект на экономическую деятельность будет незначительным.

Ранее мы рассказывали о «вкусной» акции ПриватБанка.

Источник: rbc.ua