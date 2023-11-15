Як працюватимуть банки у разі блекаутів: що розповіли в НБУ

Таку заяву напередодні зробив заступник голови Нацбанку України (НБУ) Олексій Шабан.

«Ми не знаємо, якими будуть дії ворога, але прагнемо бути готовими до всього, що може статися»,

– сказав він в інтерв’ю виданню The Page.

За його словами, торік НБУ зажадав від банків зробити базовими або опорними щонайменше третину відділень, щоб навіть за тривалої відсутності світла продовжувати надавати базові банківські послуги. Тому у відділенні має бути резервне джерело енергії, а також зарезервовані канали зв’язку від кількох операторів.

Шабан зазначив, що банки мають забезпечити роботу своїх дата-центрів, інформаційних систем і каналів зв’язку в разі відсутності основного електроживлення строком до семи діб, а роботу відділень – до трьох діб. Таким чином, не повинна порушуватися робота систем електронних платежів та обігу готівки.

За словами заступника голови НБУ, минулої осені та взимку банківська система успішно пройшла практичні випробування.

Він також нагадав, що системно-важливі банки України об’єдналися для створення спільної банківської мережі – Power Banking. Вони будуть працювати та надавати клієнтам послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Наразі до мережі Power Banking входить близько 2360 відділень більш ніж у 380 населених пунктах на всій контрольованій території України. Це понад 53% від загальної чисельності працюючих відділень. Три чверті (75%) цієї мережі посідає відділення системно важливих банків (їх нині 15).

Крім цього, у відділеннях мережі Power Banking запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета – надати українцям можливість зняти в банкоматі будь-якого банку мережі збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу.

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас, з урахуванням налагодження імпортних поставок електроенергії, його ефект на економічну діяльність буде незначним.

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Джерело: rbc.ua