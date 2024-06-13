Как будут действовать графики отключений света в пятницу 14 июня

Об этом сообщает компания «Укрэнерго».

В то же время сообщается, что электроснабжение объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих потребностей, не ограничивается.

Напомним, сегодня, 13 июня, стабилизационные отключения света, по распоряжению НЭК «Укрэнерго», будут действовать с 20:00 до 22:00 часов.

Также энергетики напоминают, что главная причина применения мер ограничения – последствия уже шести ракетных ударов врага по украинским электростанциям, которые из-за значительных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

«Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр «Укрэнерго» вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей»,

– поясняют в «Укрэнерго».

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Почему дефицит генерации может вырасти

Кроме того, сегодня стало известно о намерении компании «Энергоатом» в ближайшее время вывести в ремонт еще один энергоблок-тысячник, что в свою очередь снова приведет к дефициту генерации в энергосистеме и, соответственно, более длительным отключениям потребителей. Этому также может поспособствовать рост потребления электроэнергии в июле из-за жаркой погоды.

Но, с другой стороны, отмечают в компании, именно такой график ремонтов позволит максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии предстоящей осенью.

По словам и.о. председателя правления «Энергоатома» Петра Котина, в этом году компания с опережением графика проводит планово-предупредительные ремонты энергоблоков АЭС.

В последние месяцы завершен ремонт трех энергоблоков мощностью 2420 МВт.

Ранее компания «Укрэнерго» призвала не доверять фейковым сообщениям якобы от лица энергетиков о «жестоких отключениях» в сомнительным Телеграм-каналах, поскольку их распространяют мошенники, а получать достоверную информацию на официальных страницах в соцсетях Минэнерго, НЭК «Укрэнерго», областных ДТЭК и местных органов власти.