Мошенники распространяют фейк о «жестоких отключениях от электроэнергии»

Об этом компания-регулятор предупреждает на своих страницах в соцсетях.

Очередной скриншот с фейковым «предупреждением о жестоких отключениях» прислали подписчики страницы «Укрэнерго» в Фейсбуке.

Украинцев призывают не доверять сообщениям подобного рода.

«Отмечаем – «Укрэнерго» никогда не публикует графики почасовых отключений в регионах. На ложность сообщения указывают даже грамматические ошибки – энергетики никогда не напишут «отключение от электроэнергии» Мошенники, публикуя откровенно ложные сообщения об отключениях, таким нечестным способом увеличивают аудиторию своих телеграм-каналов», – сообщают в компании.

Энергетики напоминают: достоверную информацию о применении мер ограничения потребления электричества можно найти на официальных страницах в соцсетях Минэнерго, НЭК «Укрэнерго», областных ДТЭК и местных органов власти.

Проверяйте информацию через официальные каналы «Укрэнерго»:

Как будут отключать свет вечером 12 июня

Кроме того, «Укрэнерго» информирует, что по состоянию на вечер среды, 12 июня 2024 года, сроки стабилизационных отключений света уменьшены.

Напомним, накануне сообщалось, что графики отключений будут действовать с 15:00 до 23:00. Но по состоянию на 14:30 стало известно, что время передвинули на 17:00, а недавно в «Укрэнерго» сообщили, что графики почасовых отключений будут действовать сегодня с 19:00 до 23:00.

В компании пояснили это тем, что многие потребители остались без света из-за непогоды.