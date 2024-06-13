Як діятимуть графіки відключень світла у п’ятницю 14 червня

Про це повідомляє компанія «Укренерго».

Водночас, повідомляється, що електропостачання об’єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, що імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не обмежується.

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, стабілізаційні відключення світла, за розпорядженням НЕК «Укренерго», діятимуть з 20:00 до 22:00 години.

Також енергетики нагадують, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях, які через значні пошкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

«Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» змушений вживати заходів щодо обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів»,

– пояснюють у «Укренерго».

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Чому дефіцит генерації може зрости

Крім того, сьогодні стало відомо про намір компанії «Енергоатом» найближчим часом вивести в ремонт ще один енергоблок-тисячник, що знову призведе до дефіциту генерації в енергосистемі і, відповідно, більш тривалим відключенням споживачів. Цьому також може сприяти зростання споживання електроенергії у липні через спекотну погоду.

Але, з іншого боку, зазначають у компанії, саме такий графік ремонтів дозволить максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії цієї осені.

За словами в.о. голови правління «Енергоатому» Петра Котіна, цього року компанія з випередженням графіка проводить планово-попереджувальні ремонти енергоблоків АЕС.

В останні місяці завершено ремонт трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт.

Раніше компанія «Укренерго» закликала не довіряти фейковим повідомленням нібито від імені енергетиків про «жорстокі відключення» у сумнівних Телеграм-каналах, оскільки їх поширюють шахраї, а отримувати достовірну інформацію на офіційних сторінках у соцмережах Міненерго, НЕК «Укренерго», обласних ДТЕК та місцевих органів влади.