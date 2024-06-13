Будут ли работать графики отключений света в Одессе 13 июня

При этом энергоснабжение объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих потребностей, в соответствии с постановлением правительства ограничиваться не будет.

Ознакомиться с графиками отключений света в Одессе и Одесской области можно в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте компании.

Ранее сроки стабилизационных отключений света были уменьшены, поскольку накануне многие потребители остались без света из-за непогоды.

Напомним, стабилизационные отключения света в Украине были возобновлены с начала лета с целью сохранения энергосистемы страны, поскольку из-за возобновившихся атак россиян на энергообъекты разрушено 80% тепловой и гидрогенерации, а электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает, отчего возникает дефицит. Стабилизационные отключения вводятся для избавления энергосистемы от масштабных аварий.