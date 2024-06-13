Будут ли работать графики отключений света в Одессе 13 июня

Будут ли работать графики отключений света в Одессе 13 июня

По информации НЭК «Укрэнерго», сегодня, в четверг, 13 июня 2024 года, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений света с 20:00 до 22:00 часов.

При этом энергоснабжение объектов критической инфраструктуры, а также предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих потребностей, в соответствии с постановлением правительства ограничиваться не будет.

Ознакомиться с графиками отключений света в Одессе и Одесской области можно в чат-боте ДТЭК в Viber и Telegram, а также на сайте компании.

Читайте также: Мошенники распространяют фейк о «жестоких отключениях от электроэнергии»

Ранее сроки стабилизационных отключений света были уменьшены, поскольку накануне многие потребители остались без света из-за непогоды.

Напомним, стабилизационные отключения света в Украине были возобновлены с начала лета с целью сохранения энергосистемы страны, поскольку из-за возобновившихся атак россиян на энергообъекты разрушено 80% тепловой и гидрогенерации, а электроэнергии, производимой и импортируемой Украиной, не всегда хватает, отчего возникает дефицит. Стабилизационные отключения вводятся для избавления энергосистемы от масштабных аварий.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua