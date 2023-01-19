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В Одессе и области проблемы с мобильной связью

В Одессе и области проблемы с мобильной связью

Из-за отключений света примерно треть базовых станций мобильных операторов в Одесском регионе не работают. По этой причине жители области испытывают сложность с мобильной связью и мобильным интернетом.

Об этом сообщил председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Он рассказал, что по причине отключений электричества в Одесской и Черкасской областях жители испытывают трудности со связью. В Одесском регионе одномоментно работают только 67,6% вышек связи, а на Черкасщине — 68,4%. На остальной территории страны доступность мобильной связи составляет не меньше 70% общего количества базовых станций.

Но хуже всего ситуация со связью в областях, где ведутся боевые действия. Из-за повреждений оккупантами инфраструктуры связи в Запорожской и Донецкой областях доступны лишь 47,6% и 39,3% от общего количества базовых станций

Щиголь также рассказал, что сейчас операторы заняты тем, что обеспечивают резервным питанием свое оборудование: базовые станции и другие подсистемы сети. В целом это десятки тысяч объектов.

Для сравнения, если сейчас, в среднем по стране, доступны 70% станций, то после первых массированных атак россиян на энергоинфраструктуру этот показатель падал до 40%.

Ранее «Одесская Жизнь» объясняла, почему при отключениях света пропадает связь.

Читайте также: Пропала мобильная связь — как действовать?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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