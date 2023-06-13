В Одесской области появилась первая станция мобильной связи на солнечных батареях: эксперимент (фото)

В Одесской области тестируется первая энергонезависимая базовая станция мобильной связи, которая будет работать и во время блэкаутов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем телеграмм-канале.

Станцию запустил мобильный оператор lifecell. Ее подпитывает 7 солнечных батарей. Благодаря этому на связи будут тысячи украинцев, если вдруг отключат электричество.

Пока станция работает в тестовом режиме. Инженеры следят за результатами и довольны качеством работы и бесперебойной связью, —

сообщил Михаил Федоров.

Также телекомовцы активно готовятся к осенне-зимнему периоду уже сегодня. Из 34 тысяч базовых станций более 90% снабжены аккумуляторами, около 10% — генераторами. Операторы заменяют свинцовые батареи на литиевые, чтобы при отсутствии света связь сохранялась дольше.

Напомним, почему дорожает мобильная связь и как на ней сэкономить.

Фото: Михаил Федоров