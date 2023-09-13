Як називатиметься місто Южне: обрали шість основних варіантів

У Юному Одеської області продовжують обговорювати варіанти нової назви міста. Южненці активно включилися в процес та запропонували аж 168 варіантів. Але усім критеріям комісії відповідало лише 6 з усіх запропонованих.

Про це повідомили у Южненській міській раді.

Із запропонованих варіантів максимальну кількість балів набрали такі:

Аджалик,

Аненталь,

Порт-Аненталь,

Оріяна,

Порторіано,

Порт-Оріяна.

Чому у переліку нема назви “Південне” пояснила заступниця міського голови Олена Баранецька.

За її словами цей варіант не пройшов відбір, оскільки воно не унікальне, та не іменник.

Але дискусії на цьому не завершились, тому вирішили написати листа до національної комісії, аби спеціалісти надали офіційне обґрунтування щодо цього, аби надалі не було конфліктів між владою та громадою.

Також члени комісії попросили взяти паузу та вивчити повністю всі 168 назв, аби мати змогу надалі брати участь в обговоренні.

Крім цього, була пропозиція також включити до обговорення назви, які набрали трішки менше балів (5 з 6 критеріїв). Таких налічується ще 32 варіанти.

Засідання робочої групи щодо перейменування міста перенесли на наступний вівторок, 19 вересня на 15:00.

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