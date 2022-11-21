Как бесплатно получить лекарства при диабете второго типа?

Спросите у доктора: в чем причина частого мочеиспускания? Проблема частых походов в туалет «по-маленькому», на первый взгляд, кажется не слишком серьезной. Но нередко она не просто заставляет человека испытывать временные неудобства – в гостях или в поездке, а и сигнализирует о скрытых заболеваниях мочеполовой системы. Какие признаки должны насторожить, объяснил врач-уролог высшей категории Иван Крыжановский. ПОДРОБНЕЕ

Пятна перед глазами: когда идти к врачу? Если перед глазами у вас стали появляться темные пятна, то это может быть признаком макулодистрофии – опасной патологии сетчатки, угрожающей в первую очередь пожилым людям. Как не пропустить тревожные симптомы, рассказала врач-офтальмолог вышей категории Елена Парамончик. ПОДРОБНЕЕ

Как бесплатно получить лекарства при эпилепсии? Согласно Программе медицинских гарантий, при эпилепсии пациенты могут получать необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Об этом рассказали в Национальной службе здоровья Украины. ПОДРОБНЕЕ

Цены на лекарства: почему они могут вырасти? Заметный рост цен на лекарства мы увидели с началом полномасштабного вторжения рф на территорию нашей страны. Это стало следствием падения курса гривны, увеличения стоимости топлива и проблем с доставкой медикаментов. В большей мере названные факторы повлияли на стоимость импортных препаратов. Но на прошлой неделе отечественные производители тоже предупредили о грядущем подорожании лекарств. В чем дело на этот раз и что делать пациентам? ПОДРОБНЕЕ