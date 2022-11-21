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Как бесплатно получить лекарства при диабете второго типа?

Как бесплатно получить лекарства при диабете второго типа?

В программу «Доступные лекарства» включены 48 лекарств для лечения диабета II типа. Из них 17 можно получить бесплатно, 31 – с доплатой, сообщает Национальная Служба здоровья Украины (НСЗУ). Как получить эти препараты?

Чтобы получить препараты, нужно:

  • обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация. Во время военного положения можно обратиться к любому врачу первичной медицинской помощи и без декларации;
  • врач выпишет электронный или бумажный рецепт на лекарства;
  • обратиться в ближайшую аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства» по договору с Национальной Службой здоровья (НСЗУ).

Ранее мы рассказывали, как бесплатно получить лекарства при эпилепсии.

Статья по теме: «Доступные лекарства»: новые правила получения бесплатных препаратов

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Редакция ПРОФИЛЬ

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