Как бесплатно получить лекарства при диабете второго типа?

В программу «Доступные лекарства» включены 48 лекарств для лечения диабета II типа. Из них 17 можно получить бесплатно, 31 – с доплатой, сообщает Национальная Служба здоровья Украины (НСЗУ). Как получить эти препараты?
Чтобы получить препараты, нужно:
- обратиться к семейному врачу, с которым заключена декларация. Во время военного положения можно обратиться к любому врачу первичной медицинской помощи и без декларации;
- врач выпишет электронный или бумажный рецепт на лекарства;
- обратиться в ближайшую аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства» по договору с Национальной Службой здоровья (НСЗУ).
Ранее мы рассказывали, как бесплатно получить лекарства при эпилепсии.
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