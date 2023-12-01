Кадровые изменения в Одессе: важный департамент получил нового руководителя

Соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэрии.

Наталья Мостовская уволена с должности директора департамента городского хозяйства на основании ее заявления и представления вице-мэра Александра Филатова.

«Уволить Мостовских Наталью Ивановну с должности директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета, по соглашению сторон, в соответствии с пунктом 1 статьи 36 КЗоТ Украины, 30 ноября 2023 года», — сказано в распоряжении.

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Наталья Мостовских руководила городским ЖКХ с декабря 2020 года, до этого работала в департаменте заместителем директора. До этого она была заместителем директора департамента, пока им руководил Дмитрий Жеман. Когда же он пошел на повышение и стал заместителем мэра, Мостовских получила его должность.

Леонида Гребенюка на новую должность его перевели из департамента земельных ресурсов, где он являлся начальником управления государственного контроля за использованием и охраной земель.

В распоряжении отмечено, что новому главе департамента назначили надбавку в размере 50% от должностного оклада.

Также известно, что в 2017 году Гребенюк являлся первым заместителем председателя Лиманской РГА Одесской области.

Напомним, на сессии горсовета 29 ноября стало известно, что с должности уходит первый вице-мэр Сергей Тетюхин — он мобилизуется в ряды ВСУ. А в начале октября мэр Геннадий Труханов уволил своего заместителя Дмитрия Жемана с занимаемой должности и назначил советником депутата горсовета Лилию Леонидову.