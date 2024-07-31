Пляжи Одессы: какие из них открыты официально

Большинство гостей Одессы прежде всего интересуются, есть ли рядом с выбранным жильем официально открытые пляжи, а также – есть ли рядом обустроенные укрытия. «Одесская жизнь» публикует список пляжей, которые открыты для посещения официально.
Напомним, в Одессе официально открыты ряд муниципальных и орендованных пляжей, где выполнены условия по безопасности людей. Из основных — наличие вблизи укрытия.
По состоянию на 31 июля в Одессе открыты следующие пляжи:
- Калетон;
- инклюзивный пляж;
- пляж «True Man Sun of a Beach»;
- пляж «Red Line»;
- «Итака»;
- «Ибица»;
- «Зебра»;
- «Паблик»;
- «Гранд Петин»;
- Буфет на Малом Фонтане;
- «Чайка»;
- «Андерхилл»;
- пять пляжных зон на Ланжероне.
Напомним, что посещение пляжей в Одессе имеет ряд правил:
- Во время воздушной тревоги люди должны следовать в укрытия.
- Уведомлять полицию или ГСЧС в случае обнаружения подозрительных предметов.
- Пребывание на пляжах запрещено при штормах выше 2 баллов.
- Нельзя находиться вне зон купания.
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