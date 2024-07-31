Пляжи Одессы: какие из них открыты официально

Пляжи Одессы: какие из них открыты официально

Большинство гостей Одессы прежде всего интересуются, есть ли рядом с выбранным жильем официально открытые пляжи, а также – есть ли рядом обустроенные укрытия.  «Одесская жизнь» публикует список пляжей, которые открыты для посещения официально.

Напомним, в Одессе официально открыты ряд муниципальных и орендованных пляжей, где выполнены условия по безопасности людей. Из основных — наличие вблизи укрытия.

По состоянию на 31 июля в Одессе открыты следующие пляжи:

  • Калетон;
  • инклюзивный пляж;
  • пляж «True Man Sun of a Beach»;
  • пляж «Red Line»;
  • «Итака»;
  • «Ибица»;
  • «Зебра»;
  • «Паблик»;
  • «Гранд Петин»;
  • Буфет на Малом Фонтане;
  • «Чайка»;
  • «Андерхилл»;
  • пять пляжных зон на Ланжероне.

Напомним, что посещение пляжей в Одессе имеет ряд правил:

  • Во время воздушной тревоги люди должны следовать в укрытия.
  • Уведомлять полицию или ГСЧС в случае обнаружения подозрительных предметов.
  • Пребывание на пляжах запрещено при штормах выше 2 баллов.
  • Нельзя находиться вне зон купания.

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