Кабмин запретил въезжать в Украину из Индии: правила и исключения

Кабинет министров Украины запретил с 00:00 2 мая иностранцам и лицам без гражданства, прибывшим из Индии или пребывавшим на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней, пересекать границу с Украиной.

Это связано с распространением в Индии опасного штамма COVID-19, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 30 апреля.

“Граждане Украины, иностранцы или лица без гражданства, которые постоянно или временно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия, также подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия и результата ПЦР-тестирования”, – уточнил Ляшко.

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