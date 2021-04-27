Индийский штамм коронавируса может проникнуть и в Украину: названы сроки

В Украину может проникнуть индийский штамм коронавируса, который сейчас активно распространяется в самой Индии, а также Турции, которую традиционно посещает много туристов из Украины.

Прогноз относительно проникновения индийского штамма дал глава Госпотребслужбы Киева Руслан Рубан в эфире телеканала “Украина 24”. Он считает, что этот штамм будет в Украине уже в конце мая.

“После праздников будет рост заболеваемости, но естественный, незначительный. Большая тревога, что в Индии и Турции фиксируется новый штамм, который будет у нас в конце мая, потому что люди вернутся из отпусков из этих стран. Он бушует в этих странах, большой показатель летальности и инфицирования”,- сказал Рубан.

Напомним, что в Турции с 29 апреля вводят жесткий локдаун в связи с коронавирусом, однако на туристов он не распространяется.

Справочно. Индийский штамм коронавируса имеет две мутации, которые помогают ему прикрепляться к клеткам человека. Этот штамм уже начали фиксировать и в Европе, например в Италии и Британии.