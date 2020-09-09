Одесскую ТЭЦ передали в управление «Нафтогазу»: что будет с тарифами на отопление?

Антимонопольный комитет одобрил ходатайство Фонда госимущества о передаче в управление НАК «Нафтогаз Украины» ряда теплоэлектроцентралей, включая и Одесскую ТЭЦ.

Предприятия «Одесская ТЭЦ», «Криворожская ТЭЦ», «Херсонская ТЭЦ», «Николаевская ТЭЦ» и «Днепровская ТЭЦ» передаются «Нафтогазу» в управление, хотя формально остаются в собственности Фонда госимущества.

Напомним, ранее обсуждался проект передачи Одесской ТЭЦ в собственность города, однако до дела так и не дошло. Позже Фонд госимущества заявил, что намерен продать объект частникам.

Директор КП «Теплоснабжние Одессы» Анна Позднякова на своей странице в Facebook прокомментировала принятое решение в пессимистическом ключе.

«Выводы неутешительны: наступление НАК «Нафтогаз» на розничном рынке набирает обороты. Помимо экспансии на рынке газа для населения, монополист выходит на прямые поставки бытовым потребителям тепла и горячей воды. Чем это аукнется для одесситов, несложно предположить»,— заявила Позднякова.

Ранее сообщалось, что жители Одессы и области могут остаться без отопления зимой.

Фото: Таймер