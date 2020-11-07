Одесскую ТЭЦ ждет масштабная реконструкция

Уже в следующем году может начаться масштабная реконструкция и модернизация мощностей Одесской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), снабжающей теплом центральную часть города.

Как пишет «Думская», в августе предприятие получило градостроительные условия и ограничения на проведение этих работ. На самой ТЭЦ сообщать подробности отказались, но намекнули, что документы в разработке, и реконструкция может начаться после завершения отопительного сезона.

На сегодняшний день почти 100% акций Одесской ТЭЦ принадлежат государству в лице Фонда госимущества Украины (ФГИУ). Компания попала в список объектов так называемой большой приватизации, но инвесторы пока не проявляют заинтересованности в ее приобретении.

В ФГИУ ожидают, что предстоящая модернизация может сделать ТЭЦ более привлекательной для инвесторов. По словам чиновников, на сегодняшний день предприятие не вызывает интереса у потенциальных покупателей из-за тяжелого финансового состояния, низкой энергоэффективности и безнадежно устаревшего оборудования.

Указанная стоимость модернизации – 2,145 млрд гривен со сроком окупаемости четыре года после ввода в эксплуатацию. Реконструкция должна завершиться в течение двух лет.

В ходе модернизации планируется построить новый корпус и 45-метровую дымовую трубу диаметром 4,5 метров, сохранив при этом существующие главный корпус и трубу.

Одесская ТЭЦ через сети КП «Теплоснабжение Одессы» отапливает 1,5 млн квадратных метров жилых и нежилых помещений в центре города. Ее услугами пользуются примерно 300 тысяч потребителей.

Теплоэлектроцентраль была построена в 1951 году. До 1998 года она находилась в составе облэнерго, а в 2001 году была акционирована. В декабре 2009 года все акции Одесской ТЭЦ были переданы НАК «Нефтегаз Украины».

Еще в 2001 году в отношении ТЭЦ начали процедуру банкротства по иску компании «Одессагаз». Такая ситуация на предприятии сложилась из-за долга КП «Одесские тепловые сети». На момент открытия дела о банкротстве ТЭЦ требования кредиторов превышали 70 млн грн. Самые крупные кредиторы – ДК «Нефтегаз Украины» (39,1 млн грн) и ОАО «Одессагаз» (15, 8 млн грн.).

В 2016 году суд признал теплоэлектроцентраль банкротом. В следующем году ее активы собирались продать на аукционе. В сентябре 2018 года депутаты горсовета дали согласие на бесплатное принятие ТЭЦ в коммунальную собственность.

Однако в 2019 году хозяйственный суд Одесской области прекратил процедуру ликвидации ТЭЦ и полномочия ликвидатора – арбитражного управляющего Дмитрия Афонина.

Известно, что в контроле над Одесской ТЭЦ заинтересованы компании олигарха Рината Ахметова.