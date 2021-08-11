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Одесскую ТЭЦ передали «Нафтогазу»: что будет с ценами на тепло?

Одесскую ТЭЦ передали «Нафтогазу»: что будет с ценами на тепло?

Кабинет министров передал в собственность национальной компании «Нафтогаз Украины» шесть теплоэлектроцентралей, в том числе и Одесскую, снабжающую теплом центр города. Одесские тепловики уже назвали правительственное решение «бездумным и просто опасным».

Что говорит Кабмин?

В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина указано, что по состоянию на август прошлого года долги шести теплоцентралей перед «Нафтогазом» за поставленный газ составили 5,7 миллиарда гривен. Эти ТЭЦ в среднем в отопительный сезон потребляют 400 миллионов кубомет­ров газа, и поэтому задолженность в течение ближайшего сезона могла бы вырасти еще на 2,5 миллиарда гривен.

А, как считают в Кабмине, передача ТЭЦ «Нафтогазу» позволит подготовиться к отопительному сезону, провести ремонтные работы, обеспечить теплоцентрали газом и избежать дальнейшего роста долгов.

Почему против в Одессе?

одесская ТЭЦ

Однако одесские тепловики энтузиазма правительства не разделяют.

Директор коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы» Анна Позднякова прокомментировала решение Кабмина:

— Весь год тепловики катались в Киев, взывая к разуму и логике, на пальцах объясняли, что произойдет в случае передачи. Последние десять лет каждый созыв депутатского корпуса (Одесского горсовета. — Прим. ред.) обращался в Кабмин с просьбой передать ТЭЦ в коммунальную собственность, чтобы каждый отопительный сезон не уповать на волю случая и контролировать процесс на местах. Как это уже будет происходить с тарифообразованием, к примеру. В ответ — тишина.

Директор напомнила, что в 2019 году в Украине был принят закон, призванный защитить регионы от вертикальной монополии на рынке газа.

— Только теперь, спустя два года, «Нафтогаз» не удовлетворяется экспансией на рынке газа. Теперь он хочет прямые поставки бытовым потребителям тепла и горячей воды.

По мнению экспертов и городских властей, решение правительства приведет к тому, что контролировать тарифы на теплоснабжение теперь будут не на местах, а в Киеве. А это может стать причиной роста цен уже в предстоящем отопительном сезоне.

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Есть ли шанс на компромисс?

тариф на отопление

Мэрия и горсовет добиваются передачи Одесской ТЭЦ в управление городу еще с 2014 года. Это обещал еще премьер Гройсман, но до решения дело так и не дошло.

Почему же правительство отказало им в передаче ТЭЦ? Ответ простой: органы местного само­управления хотели получить ТЭЦ, но без долгов.

Аналитик центра Ассоциации городов Украины Олег Гарник пояснил:

— Естественно, что местным властям активы с такими долгами не нужны — местные бюджеты будут просто не в состоянии их погасить. Но правительство такой вариант не устраивал.

При этом глава Кабмина Денис Шмыгаль оставил пространство для маневра.

«Обращаюсь к местным руководителям, на территории которых расположены эти ТЭЦ: если у вас есть уверенность и доказаны ресурсы, что вы можете лучше управлять этими предприятиями, — то мы готовы рассмотреть передачу соответствующих объектов в ваше управление», — написал в своем Telegram-канале премьер-министр.

Заглавное фото: Анна Позднякова, Facebook

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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