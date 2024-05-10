К одесским парковщикам наведались ревизоры и заставили уплатить в бюджет города почти 3 миллиона гривен

Об этом сообщили в Госаудитслужбе Украины.

Сообщается, что госаудиторы провели ревизию деятельности КП «Одестранспарксервис» за период с 1 января 2020 года по 30 сентября 2023 года.

По информации ревизоров, 70 операторов медлили с перечислением в бюджет города должного сбора за места для парковки транспорта. Только после проведения инспектирования в бюджет было безотлагательно переведено 2,4 млн гривен.

Кроме того, выяснено, что более 60 операторов не платили за предоставленные им услуги организации и контроля эксплуатации парковочных мест, собственно, самому же КП «Одестранспарксервис». Это на почти на 400 тысяч гривен снизило экономические выгоды коммунального предприятия.

Материалы ревизии переданы в Одесское районное управление полиции Одесской области.

Напомним, в Одессе около Старосенной площади обустроено шесть площадок для транспорта на 223 места. С 1 января 2024 года введена почасовая плата за парковку.