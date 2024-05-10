До одеських паркувальників навідалися ревізори і змусили сплатити до бюджету міста майже 3 мільйони гривень

Державні аудитори змусили одеських операторів паркування сплатити в міський бюджет 2,4 млн грн і легалізувати ще близько півмільйона гривень, які вони отримали за послуги.
Про це повідомили в Держаудитслужбі України.
Повідомляють, що держаудитори провели ревізію діяльності КП «Одестранспарксервіс» за період із 1 січня 2020 року до 30 вересня 2023 року.
За інформацією ревізорів, 70 операторів зволікали з перерахуванням до бюджету міста належного збору за місця для паркування транспорту. Тільки після проведення інспектування до бюджету було невідкладно переведено 2,4 млн гривень.
Читайте також: В Одесі депутат міськради закликав не платити паркувальникам у жилетах: чому?
Крім того, з’ясовано, що понад 60 операторів не платили за надані їм послуги організації та контролю експлуатації паркувальних місць, власне, самому ж КП «Одестранспарксервіс». Це на майже на 400 тисяч гривень знизило економічні вигоди комунального підприємства.
Матеріали ревізії передано в Одеське районне управління поліції Одеської області.
Нагадаємо, в Одесі біля Старосінної площі облаштовано шість майданчиків для транспорту на 223 місця. З 1 січня 2024 року введено погодинну плату за паркування.