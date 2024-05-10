До одеських паркувальників навідалися ревізори і змусили сплатити до бюджету міста майже 3 мільйони гривень

Про це повідомили в Держаудитслужбі України.

Повідомляють, що держаудитори провели ревізію діяльності КП «Одестранспарксервіс» за період із 1 січня 2020 року до 30 вересня 2023 року.

За інформацією ревізорів, 70 операторів зволікали з перерахуванням до бюджету міста належного збору за місця для паркування транспорту. Тільки після проведення інспектування до бюджету було невідкладно переведено 2,4 млн гривень.

Крім того, з’ясовано, що понад 60 операторів не платили за надані їм послуги організації та контролю експлуатації паркувальних місць, власне, самому ж КП «Одестранспарксервіс». Це на майже на 400 тисяч гривень знизило економічні вигоди комунального підприємства.

Матеріали ревізії передано в Одеське районне управління поліції Одеської області.

Нагадаємо, в Одесі біля Старосінної площі облаштовано шість майданчиків для транспорту на 223 місця. З 1 січня 2024 року введено погодинну плату за паркування.