На трассе Одесса-Рени произошло смертельное ДТП: детали

24 мая 2023 года утром у поворота на город Теплодар на трассе Одесса-Рени в Одесской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.

Предварительно полицейские установили, что 36-летний водитель легкового автомобиля, двигаясь с женой и тещей в направлении Одессы, столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом, который остановился на правом участке проезжей части дороги для оказания помощи водителю застрявшего на обочине грузовика.

В результате аварии все находившиеся в легковушке пострадали. Жена водителя получила травмы, несовместимые с жизнью. Ее мать и мужа доставили в больницу. Водители грузовиков не пострадали.

После установления полных обстоятельств ДТП и проверки вождей на состояние опьянения произойдет правовая квалификация.

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Напомним, что у Рени на Одесщине под автомобилем предпринимателя сработало взрывное устройство.