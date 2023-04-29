Под Одессой юный лихач убил себя об дерево и отправил с больницу пассажирку

В поселке Новоградовка Одесского района произошло смертельное ДТП, участником которого стал 19-летний водитель Honda Legend.
По сообщению областного управления полиции, авария произошла накануне вечером на улице Центральной.
Предварительно установлено, что молодой человек не справился с управлением и выехал с дороги, а после врезался в придорожное дерево. От полученных травм водитель скончался в карете скорой помощи.
В ДТП также пострадала 17-летняя пассажирка – знакомая погибшего парня. Девушку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом бедра.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.
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Фото ГУНП в Одесской области