Убийца 11-летней Даши Лукьяненко бесследно исчез из тюрьмы в Херсоне

Житель Одесской области Николай Тарасов, осужденный на 15 лет тюрьмы за убийство летом 2019 года своей 11-летней соседки Даши Лукьяненко, вышел на свободу во время оккупации Херсона, где отбывал наказание, а после бесследно исчез.

Об этом сообщил у себя в Facebook экс-советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, убийца ребенка отбывал свой 15-летний срок заключения в Херсоне.

«После освобождения правобережья Херсонской области и исправительного учреждения его уже там не было, где-то исчез во время оккупации, говорят оккупанты отпустили всех заключенных.

Еще одна гримаса войны»,

– написал Форостяк.

Напомним, в январе 2021 суд приговорил Тарасова к 15 годам тюрьмы за умышленное убийство.

Родственники Даши Лукьяненко и прокуратура добивались более сурового наказания – пожизненного заключения. Однако 3 июня 2021 года Одесский апелляционный суд посчитал доказательства прокуратуры недостаточными и оставил прежний приговор без изменений.

Убийство Дарьи Лукьяненко: детали дела

11-летняя Даша Лукьяненко исчезла днем 13 июня 2019 года в пгт Ивановка Одесской области. В течение нескольких дней ее искали родные, полиция, односельчане и волонтеры. Через неделю тело девочки нашли в выгребной яме туалета, расположенного на участке родителей 22-летнего Николая Тарасова. В то время он жил с родителями, был соседом девочки и хорошо знал ее.

Отметим, что тогда Тарасов вместе с односельчанами и волонтерами «участвовал в поисках» девочки. Однако его задержали и сообщили о подозрении.

Во время допроса Тарасов признался, что в тот день он, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ее шилом и задушил, а тело бросил в выгребную яму, после чего облил бензином и сжег вещи девочки.

Факт возможного изнасилования убийца отрицал. Судмедэкспертиза также не нашла доказательств того, что ребенок подвергся сексуальному насилию.

Основной причиной смерти девочки стали колото-резаные раны шеи, нанесенные острым предметом, с повреждением сонной артерии.

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