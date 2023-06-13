Какое наказание понесет парень, который инасиловал и убил маленькую девочку в Одесской области

1 февраля 2023 года Приморский суд Одессы признал Михаила Чеботаря виновным в убийстве восьмилетней девочки в селе Лощиновка в Измаильском районе Одесской области и осудил его на пожизненно. Но адвокат Чеботаря с того времени заявил отвод двум судьям, о чем сообщает сам адвокат убийцы.

Напомним, что в конце августа 2016-го года, страну потрясло сообщение об изнасиловании и зверском убийстве на юге Одесской области восьмилетней девочки. Несмотря на то, что подозреваемый был задержан по «горячим следам», в селе Лощиновка Измаильского района, где произошло преступление, начался настоящий бунт.

И уже летом 2023 года, спустя 7 лет после трагедии, Одесский апелляционный суд отказался удовлетворять ходатайство адвоката, осужденного за убийство девочки в Лощиновке Михаила Чеботаря, об отводе двух судей.

Адвокат Андрей Лещенко объяснил, что требовал отвода судей из-за того, что мнение защиты были допущены нарушения автораспределения. Кроме того, адвокат считает, что судьи могут быть необъективны из-за решений Европейского суда по правам человека.

В декабре 2022 года Европейский Суд по правам человека признал нарушение Украиной Европейской Конвенции по поводу ненадлежащих условий содержания под стражей обвиняемого в убийстве девушки в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области Михаила Чоботаря.

После того, как судьи отказали в отводе, они объявили перерыв в заседании до 16 июня 2023 года.

В прошлый раз – 29 мая 2023 года, Одесский апелляционный суд отложил рассмотрение жалобы адвоката на приговор за убийство девочки в Лощиновке на три недели.

Дело в том, что осужденный Михаил Чеботарь, по словам адвоката, не понимает украинского. До этого заседание должно было состояться 9 мая, но было отложено по техническим причинам.

Адвокат настаивает, что Михаил Чеботарь не виновен в содеянном, а приговор назвал несправедливым.

Напомним, что 1 февраля 2023 г. Приморский суд Одессы признал Михаила Чоботаря виновным в убийстве восьмилетней девочки в селе Лощиновка в Измаильском районе Одесской области и осудил его пожизненно.

В прокуратуре отмечают, что доказали, что в августе 2016 года, будучи пьяным, мужчина изнасиловал ребенка и, с целью сокрытия преступления, решил убить девочку. Получив при себе отвертку, нанес несколько ударов ее рукояткой по голове пострадавшей и колючей частью нанес пять колотых ударов в область грудной клетки.

В результате нанесенных травм девочка скончалась на месте. Вину злоумышленник в судебном заседании не признал.

Ранее в августе 2021 года Государственное бюро расследований возобновило проверку фактов возможной пытки Михаила Чеботаря.

В феврале 2021 года судья, рассматривавшая иск ромских семей, пострадавших во время погромов в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области, взяла самоотвод.

В ноябре 2020 года председатель судейской коллегии Приморского суда Виктор Иванов объявил заключение повторной судебно-медицинской экспертизы, которая была назначена Приморским судом год назад по ходатайству адвоката защиты Сергея Иванова.

Этот вывод подтверждал алиби обвиняемого.

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