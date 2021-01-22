Убийство Даши Лукьяненко: прокуратура Одесской области будет добиваться пожизненного заключения для злодея

Прокуратура Одесской области будет настаивать на пожизненном лишении свободы для Николая Тарасова за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 20 января Раздельнянский районный суд Одесской области признал Тарасова виновным в жестоком убийстве ребенка и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

«Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции, поскольку 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления», – отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что в апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на избрании подсудимому наказания, которого требовала ранее при рассмотрении дела в районном суде – пожизненного лишения свободы.

Отметим, что родители убитой девочки также возмущены решением суда, считая наказание недостаточно жестким, и готовят апелляцию.

Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года, когда шла из дома в танцевальный кружок в Ивановке Одесской области. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Девочку искали неделю и в итоге 19 июня нашли ее мертвой в выгребной яме одного из домов Ивановки.

По подозрению в убийстве полиция задержала 22-летнего Николая Тарасова, который жил в этом доме. Он признался в содеянном. В тот день он, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ее шилом и задушил, а тело спрятал в выгребной яме своего дома.