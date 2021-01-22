Новости Одессы и Одесской области

Убийство Даши Лукьяненко: прокуратура Одесской области будет добиваться пожизненного заключения для злодея

Убийство Даши Лукьяненко: прокуратура Одесской области будет добиваться пожизненного заключения для злодея

Прокуратура Одесской области будет настаивать на пожизненном лишении свободы для Николая Тарасова за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Напомним, 20 января Раздельнянский районный суд Одесской области признал Тарасова виновным в жестоком убийстве ребенка и приговорил его к 15 годам лишения свободы.

«Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции, поскольку 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления», – отметили в прокуратуре.

Также сообщается, что в апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на избрании подсудимому наказания, которого требовала ранее при рассмотрении дела в районном суде – пожизненного лишения свободы.

Отметим, что родители убитой девочки также возмущены решением суда, считая наказание недостаточно жестким, и готовят апелляцию.

Даша Лукьяненко пропала 13 июня 2019 года, когда шла из дома в танцевальный кружок в Ивановке Одесской области. Прохожие слышали детский крик и лай собаки. Девочку искали неделю и в итоге 19 июня нашли ее мертвой в выгребной яме одного из домов Ивановки.

По подозрению в убийстве полиция задержала 22-летнего Николая Тарасова, который жил в этом доме. Он признался в содеянном. В тот день он, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать. Чтобы скрыть следы преступления, он ударил ее шилом и задушил, а тело спрятал в выгребной яме своего дома.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал. Там интересные опросы, самые свежие фото и видео.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить