Юморина 2021 в Одессе началась в онлайн-формате: где смотреть (видео)

Чем в очередной раз ругать за глаза «молодежь, которая вообще ничем не интересуется», куда разумнее обратиться напрямую к ней. Считают ли юные одесситы, что живут в столице юмора? Ценят ли одесскую шутку? Чтут ли наших классиков сатиры? Умеют ли вообще смеяться над тем же, что и поколение постарше?
Одесская Юморина в этом году снова не состоится. Но можно поностальгировать о тех временах, когда первоапрельский карнавал взрывал достаточно серую советскую обыденность фонтаном меткого остроумия, ошеломительной изобретательности и хорошего вкуса. Одними из отцов-основателей Юморины стали одесские карикатуристы.