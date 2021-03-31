Непростая история одесской Юморины: всё-всё-всё в одной картинке

«Одесская жизнь» подготовила инфографику об истории одесской Юморины: о том, что происходило в Одессе в День смеха, начиная с 1973 года.

Эту инфографику мы публиковали в нашей газете и на портале в 2017 году. Конечно, с тех пор многое нашей жизни изменилось. Даже «национальный одесский праздник» – Юморину – многие из нас отметят на дистанционке. Это немного печально, но не критично. Одесситы умеют праздновать День смеха даже сидя на диване. И уже делали это в прошлом году.

А пока: кликаете по картинке и смотрите в большом формате.

Ранее мы рассказывали об особенностях национальной одесской Юморины.